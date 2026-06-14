Cina: Datong valorizza il patrimonio con innovazione e digitale (1)

DATONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna osserva le Grotte di Yungang a Datong, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, l’11 giugno 2026. Datong, sede delle Grotte di Yungang e definita una storia vivente dell’architettura cinese, negli ultimi anni ha puntato a valorizzare il suo ricco patrimonio culturale attraverso l’innovazione dei contenuti e le tecnologie digitali.

-Foto Xinhua-

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