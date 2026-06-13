Iran, Trump “L’Europa può aiutare, ma finora non lo ha fatto”

MILANO (ITALPRESS) – Gli alleati europei “possono essere molto d’aiuto in futuro, ma non sono stati d’aiuto adesso”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump in una breve intervista con “Il Corriere della Sera”. Parole che suonano come una possibile, lieve, apertura, dopo le tensioni transatlantiche acuite dalla guerra in Iran e in vista del suo viaggio della prossima settimana a Evian, in Francia, per partecipare al summit del G7.
-Foto IPA Agency-
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