Cina: Datong valorizza il patrimonio con innovazione e digitale (3)

DATONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata il 10 giugno 2026 mostra una veduta dell’antica città di Datong, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. Datong, sede delle Grotte di Yungang e definita una storia vivente dell’architettura cinese, negli ultimi anni ha puntato a valorizzare il suo ricco patrimonio culturale attraverso innovazioni nei contenuti e tecnologie digitali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).