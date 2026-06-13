ROMA (ITALPRESS) – Donald Trump vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al G7 in Francia. Lo ha riferito un alto funzionario della Casa Bianca, secondo cui Trump partirà lunedì mattina presto per recarsi a Evian, dove atterrerà lunedì pomeriggio per il vertice in cui incontrerà i leader del G7 per affrontare questioni chiave come la crescita e lo sviluppo economico, la resilienza della catena di approvvigionamento, l’immigrazione clandestina e l’intelligenza artificiale.

Il programma prevede un incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron lunedì sera, mentre martedì mattina Trump parteciperà a una sessione di lavoro con i leader del G7 e il presidente Zelensky. Successivamente parteciperà a un incontro bilaterale con l’Emiro del Qatar, seguito da un incontro bilaterale con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti. Mercoledì è previsto un incontro bilaterale con il presidente egiziano al-Sisi, un incontro bilaterale con il premier indiano Modi e un pranzo di lavoro con i leader del G7. Prima di lasciare la Francia, Trump cenerà alla Reggia di Versailles con il presidente Macron.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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