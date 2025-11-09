Cina: scambi culturali durante la CIIE di Shanghai (1)

(251108) -- SHANGHAI, Nov. 8, 2025 (Xinhua) -- Visitors view porcelains at the booth of China's Fujian Province during the eighth China International Import Expo (CIIE) in east China's Shanghai, Nov. 6, 2025. The CIIE is not only a global platform for the trade of goods and services but also a grand event for the exchange of cultures and ideas between China and the world. (Xinhua/Lu Peng)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Visitatori osservano porcellane presso lo stand della provincia cinese del Fujian durante l’ottava China International Import Expo (CIIE) a Shanghai, nella Cina orientale, il 6 novembre 2025. La CIIE non è solo una piattaforma globale per il commercio di beni e servizi, ma anche un grande evento di scambio culturale e di idee tra la Cina e il mondo.

-foto Xinhua-
(ITALPRESS).

