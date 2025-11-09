Cina: scambi culturali durante la CIIE di Shanghai (1)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Visitatori osservano porcellane presso lo stand della provincia cinese del Fujian durante l’ottava China International Import Expo (CIIE) a Shanghai, nella Cina orientale, il 6 novembre 2025. La CIIE non è solo una piattaforma globale per il commercio di beni e servizi, ma anche un grande evento di scambio culturale e di idee tra la Cina e il mondo.

-foto Xinhua-

(ITALPRESS).