Cina: salpata da Shanghai la prima crociera “to nowhere”

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Adora Magic City, la prima grande nave da crociera costruita in Cina, è partita ieri da Shanghai, segnando il lancio della prima crociera “to nowhere” (letteralmente “senza destinazione”) mai organizzata nel Paese, ovvero un viaggio senza scali con partenza e ritorno nello stesso porto.

A differenza delle crociere tradizionali, infatti, il nuovo itinerario prevede che la nave parta e faccia ritorno al suo porto di origine, lo Shanghai Wusongkou International Cruise Terminal, senza effettuare alcuna sosta, navigando esclusivamente in alto mare.

Il viaggio di tre giorni e due notti, da sabato alle prime ore di lunedì, offre ai passeggeri un’esperienza rilassata e immersiva, senza la necessità di affrettarsi da un porto all’altro.

“È molto rilassante e non devo prendere giorni di ferie extra. Non vedo davvero l’ora di provare la grande nave da crociera costruita in Cina”, ha detto una turista di cognome Hu, un’impiegata di Shanghai, mentre saliva a bordo.

L’operatore ha potenziato l’intrattenimento a bordo, includendo uno spettacolo di stand-up comedy, spettacoli di magia, feste a tema e ristorazione notturna. Per garantire il comfort, il carico di passeggeri è stato limitato all’80%, con un’età media di 47 anni, inferiore ai consueti 55 anni delle rotte regolari.

Venerdì Shanghai ha rilasciato il primo permesso di ingresso e uscita della Cina per crociere di questo tipo. Il giorno successivo, per i viaggiatori erano disponibili servizi semplificati di dogana e controllo di frontiera.

Tong Danying, funzionaria della Commissione municipale dei trasporti di Shanghai, ha affermato che le crociere “to nowhere” non sono una versione semplificata delle crociere tradizionali, ma un prodotto completamente nuovo che trasforma la nave stessa nella destinazione, creando un nuovo scenario di consumo.

I dati mostrano che la Cina ha registrato un boom del turismo crocieristico, con il traffico totale di passeggeri delle crociere nel 2025 in aumento del 25,3% su base annua.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)