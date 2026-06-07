Israele, attacco terroristico a Kochav Ya’ir: un morto e almeno cinque feriti

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – È di un morto e almeno cinque feriti il bilancio di una sparatoria sospettata di terrorismo nel centro di Israele. Lo riferisce “Times of Israel”. Le vittime sono state colpite in diverse località adiacenti vicino a Kochav Ya’ir. Un attentatore è stato ucciso mentre le forze di sicurezza sono alla ricerca di un altro. Il Magen David Adom (MDA) ha dichiarato di aver prestato soccorso a due uomini feriti in una stazione di servizio vicino a Kochav Ya’ir, uno dei quali in modo grave; a un uomo e una donna feriti in modo non grave vicino a Tzur Yitzhak; e a due persone colpite da colpi d’arma da fuoco vicino a Tzur Natan. Uno degli uomini feriti vicino a Tzur Natan, di 31 anni, è deceduto, mentre il secondo, di circa 40 anni, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, secondo quanto riferito dal MDA. “I soldati, insieme a ulteriore personale medico, hanno avviato ricerche approfondite per individuare altri terroristi e stanno prestando soccorso ai feriti”. Lo dichiara l’IDF.

La polizia israeliana afferma che un solo terrorista ha compiuto l’attacco a colpi d’arma da fuoco nella zona di Kochav Ya’ir. Lo riferisce “Times of Israel”, smentendo quanto affermato dall’IDF che parla di due attentatori. A seguito di una caccia all’uomo, la polizia ha dichiarato di aver individuato e ucciso il terrorista, residente nella vicina città araba di Tayibe. Gli agenti hanno anche rinvenuto l’arma utilizzata nell’attacco, una mitragliatrice artigianale nota come Carl Gustav.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).