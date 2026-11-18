SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha affermato che le relazioni tra Cina e Russia hanno portato maggiore stabilità e certezza in un mondo segnato da turbolenze e trasformazioni.

Xi ha formulato queste osservazioni durante il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin, che si trova a Shenzhen per partecipare alla 33esima Riunione dei leader economici della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC), in programma il 18 e 19 novembre.

(ITALPRESS).