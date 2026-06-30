Cina: la ferrovia Qinghai-Xizang cambia la vita nelle campagne (3)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Pasang Tsering guida un veicolo a tre ruote verso casa nella cittadina di Gurum, a Lhasa, nella regione autonoma dello Xizang, nella Cina sud-occidentale, il 20 giugno 2026. Nel 2008, Sonam Norbu immortalò un momento che segnava l’incontro tra agricoltura tradizionale e trasporto moderno. Nell’immagine, Pasang Tsering, agricoltore tibetano della cittadina di Gurum, a Lhasa, arava un campo con gli yak mentre alle sue spalle passava un treno sulla ferrovia Qinghai-Xizang. “Il giornalista mi mostrò la foto subito dopo averla scattata. In seguito seppi che era stata pubblicata sul giornale”, ha ricordato Pasang Tsering. Quasi due decenni dopo, sia la vita di Pasang Tsering sia il paesaggio intorno a lui sono cambiati insieme alla ferrovia. Durante una recente visita, Pasang Tsering è stato visto mentre fotografava sua figlia in un campo fiorito di colza, con un motocoltivatore parcheggiato nelle vicinanze. Oggi utilizza moderne macchine agricole, che migliorano notevolmente l’efficienza del lavoro nei campi. L’apertura della ferrovia Qinghai-Xizang ha reso le macchine e le tecnologie agricole avanzate più accessibili nella regione. Nel 2017, Pasang Tsering si è trasferito in una spaziosa casa in cemento a due piani. La ferrovia ha ridotto i costi di trasporto dei materiali da costruzione, rendendo più conveniente per le famiglie rurali costruire nuove abitazioni. Oggi Pasang Tsering ama ancora alzare lo sguardo verso i treni che passano accanto ai suoi campi. Spera che un giorno suo figlio prenda il treno per studiare fuori dallo Xizang, e che anche lui possa viaggiare in treno per esplorare il Paese in cui vive.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).