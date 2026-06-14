Cina: robot e innovazione nel polo di Zhongguancun (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot gioca a calcio all’interno di un parco industriale per l’innovazione dell’intelligenza incarnata a Zhongguancun, nel distretto di Haidian a Pechino, capitale della Cina, il 13 giugno 2026. Il parco industriale per l’innovazione dell’intelligenza incarnata ospita numerosi attori di spicco in questo settore. Grazie all’alta concentrazione di aziende presenti, per gli operatori è molto facile trovare partner lungo la filiera industriale, letteralmente salendo e scendendo le scale dell’edificio per uffici.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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