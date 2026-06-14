Cina: la riserva del fiume Nanweng tutela biodiversità nello Heilongjiang (2)

GREATER KHINGAN RANGE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone il 12 giugno 2026 mostra una lince in cerca di cibo nella Riserva naturale nazionale del fiume Nanweng, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Questa riserva naturale, che funge da barriera ecologica fondamentale nella pianura Songnen, è anche una zona umida di importanza internazionale e un’area chiave per la biodiversità.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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