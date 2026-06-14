Tajani “Mai andati in ginocchio da Trump, noi sempre a testa alta”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi contiamo molto di più sul palcoscenico internazionale, non siamo mai andati, noi, in ginocchio a farci chiamare Giuseppi da Trump, noi siamo andati sempre a testa alta, abbiamo sempre difeso la dignità e l’interesse nazionale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Bruno Vespa nel corso del ” Forum in masseria”.

Oggi dovrebbe arrivare la firma digitale dell’accordo tra Iran e Usa “ speriamo, inshallah, gli iraniani stanno ritardando, Trump vorrebbe farlo oggi, per il suo 80esimo compleanno, siamo ad un passo da questo accordo che porterebbe grande beneficio all’economia mondiale – ha detto Tajani – Questo dovrebbe essere un accordo di massima poi ci sono 60 giorni” ha aggiunto Tajani ” gli iraniani hanno preso l’impegno di non andare avanti sulla costruzione dell’arma nucleare. Su Hormuz, certamente se si arriva ad un cessate il fuoco, sarà gradualmente riaperto, ci sono ancora le mine, e tante navi bloccati”.

Il ministro Tajani ha ricordato che “siamo pronti con due dragamine italiane a partire qualora ci fosse una missione internazionale, noi abbiamo detto soltanto ad accordo concluso, al cessate il fuoco, come siamo pronti a svolgere un ruolo, ancora più importante, per addestrare l’esercito regolare libanese che dovrebbe essere impegnato nel disarmo di Hezbollah”.

“L’Europa è composta da 27 paesi, che hanno adottato delle sanzioni nei confronti della Federazione russa, quando bisognerà decidere, nel caso si arrivi ad una pace tra i due paesi, se revocare le sanzioni, a quel tavolo ci dovrà essere l’Europa, serve un rappresentate dell’Unione Europea che si sieda al tavolo e dica qual è la posizione”, ha aggiunto Tajani.

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