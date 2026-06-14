Libano, raid Israele a sud di Beirut: tre morti e sei feriti

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Almeno tre persone sono morte in un attacco israeliano a sud di Beirut. Lo rende noto l’agenzia di protezione civile libanese, sottolineando che l’attacco da parte di Israele è avvenuto nella periferia meridionale di Beirut. I corpi delle vittime sono stati recuperati dalle macerie. Ci sarebbero anche sei feriti, che sono stati trasportati in ospedale dopo l’attacco, che ha colpito il quartiere di Ghobeiry, roccaforte di Hezbollah.

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