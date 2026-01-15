Cina: riuscito lancio di satellite algerino dal centro di Jiuquan

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-2C, che trasporta un satellite algerino per il telerilevamento, decolla dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina, il 15 gennaio 2026. Lanciato alle 12:01 (ora di Pechino), il satellite è entrato nella sua orbita prevista. Sarà utilizzato principalmente per la pianificazione del territorio e per la prevenzione e la mitigazione dei disastri. Il lancio ha rappresentato la 626esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).