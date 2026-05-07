Hantavirus, la nave da crociera verso le Canarie. Meo “Fondamentale informare senza creare allarme”

(260506) -- PRAIA, May 6, 2026 Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM) -- The Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off Praia, Cabo Verde, May 6, 2026. Cabo Verde on Wednesday carried out an air evacuation of three passengers suspected of hantavirus infection from the Dutch cruise ship MV Hondius, which had been anchored off the capital, Praia. The evacuation was conducted under strict security and health protocols, with personnel from the national police and public health services deployed from the Port of Praia to Nelson Mandela International Airport on Santiago Island. The three passengers were transferred by air ambulance, with the two aircraft departing at 10:55 a.m. local time (1155 GMT) in quick succession. According to the World Health Organization, the patients would be transported to the Netherlands for specialized treatment. (Photo by Elton Monteiro/Xinhua/ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – Tre morti e altri tre passeggeri in gravi condizioni a bordo della nave da crociera MV Hondius, in navigazione verso le Canarie, per una sospetta infezione da Hantavirus. Uno dei casi sarebbe già stato confermato dopo il ricovero d’urgenza a Johannesburg.

A intervenire è Paolo Meo, direttore della Clinica del Viaggiatore Cesmet – Artemisia Lab di Roma. “L’Hantavirus è una malattia seria ma conosciuta da tempo dalla medicina tropicale. Il contagio avviene principalmente attraverso il contatto con roditori selvatici o ambienti contaminati, soprattutto nelle aree rurali del Sud America”, spiega Meo.

Secondo le prime ricostruzioni, molti passeggeri avrebbero visitato zone della Patagonia e delle Ande prima dell’imbarco. L’attenzione degli esperti si concentra ora sulla possibile presenza del ceppo andino, uno dei pochi associati a potenziali trasmissioni interumane.

L’OMS ha avviato un’indagine epidemiologica mentre la nave prosegue verso le Canarie, dove scatteranno i protocolli sanitari di sicurezza. “Serve prudenza, ma non allarmismo. La prevenzione e una corretta informazione sanitaria restano fondamentali, soprattutto per chi viaggia in aree endemiche”, conclude Meo.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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