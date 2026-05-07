Malta riceverà 1,3 miliardi di euro secondo la proposta di bilancio UE

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Parlamento europeo ha approvato una proposta di bilancio a lungo termine dell’Unione europea per il periodo 2028-2034, del valore complessivo di circa 2.010 miliardi di euro, dopo un aumento di 197,3 miliardi rispetto al piano originario.

Secondo la proposta, Malta dovrebbe ricevere circa 1,3 miliardi di euro, collocandosi tra i Paesi con le assegnazioni più ridotte insieme a Lussemburgo e Cipro. All’estremo opposto, la Polonia è destinata a ottenere la quota più consistente, pari a 123 miliardi di euro, nettamente superiore a quella della Francia, cui sono assegnati 90,1 miliardi.

I fondi saranno distribuiti attraverso un nuovo fondo centralizzato che coprirà settori chiave quali la politica di coesione, l’agricoltura, la migrazione e lo sviluppo regionale. Ulteriori investimenti sono previsti per la competitività, le infrastrutture e la sicurezza, con la spesa per la difesa integrata in diversi programmi.

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