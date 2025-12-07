Cina: rinvenute impronte di dinosauro risalenti a circa 200 mln di anni fa

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I paleontologi hanno identificato più di 20 impronte di dinosauri e altri vertebrati su una parete rocciosa nella provincia cinese sudoccidentale del Sichuan, una scoperta che, secondo loro, getta nuova luce sull’evoluzione dei primi dinosauri circa 200 milioni di anni fa.

Le tracce sono state trovate nella città di Dujiangyan da un escursionista lo scorso mese e la loro autenticità è stata successivamente confermata da un team di ricerca guidato da Xing Lida, professore associato presso l’Università cinese di geoscienze (Pechino). È la prima volta che impronte di dinosauro vengono segnalate a Dujiangyan.

Xing ha dichiarato che queste impronte includono quelle di teropodi di diverse dimensioni, lasciate da dinosauri carnivori, oltre a tracce di tipo chiroteriano, che ricordano una mano umana e sono attribuite ai primi rettili arcosauri.

“Ciò che rende questo sito particolarmente prezioso è che almeno quattro strati conservano impronte, suggerendo che i dinosauri abbiano vissuto qui per un lungo periodo”, ha spiegato Xing.

I ricercatori hanno rinvenuto anche frammenti di legno pietrificato vicino a queste tracce, inclusi tronchi caduti e ceppi eretti conservati in posizione verticale, fornendo ulteriori informazioni sulla natura dell’ecosistema locale più di 200 milioni di anni fa.

Jiang Shan, ricercatore dello Zigong Dinosaur Museum nel Sichuan, ha affermato che questo materiale recentemente identificato può aiutare gli scienziati a comprendere meglio la storia evolutiva dei primi dinosauri in Cina.

(ITALPRESS).