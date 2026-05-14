ROMA (ITALPRESS) – “Il mondo che un tempo aiutava l’Europa a generare prosperità non esiste più. È diventato più duro, più frammentato e più mercantilista”. Lo ha detto Mario Draghi, ricevendo ad Aquisgrana il Premio Carlomagno. “Dall’altra parte dell’Atlantico, non possiamo più dare per scontato che i garanti dell’ordine del Dopoguerra siano ancora impegnati a preservarlo. Decisioni con profonde conseguenze per le economie europee vengono prese sempre più unilateralmente, ignorando le regole che gli Stati Uniti un tempo sostenevano – ha aggiunto l’ex presidente della Bce -. E per la prima volta dal 1949, gli europei devono affrontare la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza nei termini che avevamo dato per acquisiti. Nemmeno la Cina offre un’alternativa stabile. Sta generando surplus industriali su una scala che il mondo non può assorbire senza svuotare la nostra stessa base produttiva. E sostiene direttamente il nostro avversario, la Russia”.

“In un mondo di alleanze mutevoli, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta nella memoria vivente, siamo davvero soli insieme. L’Europa sta reagendo a questa nuova realtà. Ma lo sta facendo all’interno di un sistema che non è mai stato progettato per sfide di questa portata – ha sottolineato l’ex premier -. Il progetto europeo fu costruito, deliberatamente e saggiamente, per impedire la concentrazione del potere. Dopo le catastrofi della prima metà del Novecento, gli europei decisero che nessuno Stato membro avrebbe dominato sugli altri”.

“Crearono invece un modello di governance diverso, condiviso e diffuso. Agenzie indipendenti, processi regolati e mercati finanziari furono incaricati di svolgere funzioni che altrove avrebbero richiesto scelte politiche esplicite. Dove occorreva trovare accordi tra governi, la governance europea li avvolgeva in strati di procedure che ne neutralizzavano la carica politica. Decisioni che in altri contesti sarebbero state divisive finirono per apparire amministrative – ha detto ancora Draghi -. I risultati di quel sistema furono straordinari. La pace in un continente un tempo definito dalla guerra. Il ritorno di nazioni che avevano trascorso generazioni dietro la Cortina di Ferro in una comunità di popoli liberi. Il mercato unico. L’euro. La libertà di attraversare confini che per secoli avevano diviso gli europei gli uni dagli altri. Per settant’anni, questa architettura ha portato avanti l’Europa. Ci ha permesso di realizzare qualcosa di storicamente raro: integrazione senza subordinazione. Ma poggiava su due presupposti fondamentali”.

“Il primo era che l’Europa avesse costruito un’economia veramente aperta nella quale lo Stato non dovesse dirigere la crescita: libero scambio interno attraverso il mercato unico e libero scambio esterno attraverso un ordine internazionale basato su regole – ha proseguito -. Il secondo era che l’Europa non avrebbe mai più dovuto affrontare le questioni più dure del potere e della sicurezza, perché sarebbero state risolte per noi. Entrambi questi presupposti si sono ora rivelati vuoti. E mentre vengono meno, le questioni politiche che l’Europa aveva cercato di attenuare stanno tornando al centro del progetto europeo”.

“Da nessuna parte questo è più evidente che nelle contraddizioni del modello economico europeo. All’esterno, abbiamo smantellato le barriere commerciali, accolto le catene globali di approvvigionamento e costruito la più aperta grande economia del mondo. Ma all’interno non abbiamo mai praticato fino in fondo l’apertura che predicavamo: abbiamo lasciato incompleto il mercato unico, frammentati i mercati dei capitali, insufficientemente collegati i sistemi energetici e grandi parti della nostra economia imprigionate in strati di regolamentazione – ha detto ancora Draghi -. C’è un’ironia in tutto questo. L’Europa si è affidata ai mercati per svolgere funzioni che un’autorità politica comune non era autorizzata a esercitare. Ma ha negato a quei mercati la scala continentale necessaria per funzionare. Il risultato non è stata una vera economia di mercato, ma un’economia asimmetrica. Ed è da questa asimmetria che derivano molte delle vulnerabilità che oggi l’Europa deve affrontare”.

“ECONOMIA EUROPEA ASIMMETRICA E VULNERABILE”

“L’Europa si è affidata ai mercati per svolgere funzioni che un’autorità politica comune non era autorizzata a esercitare. Ma ha negato a quei mercati la scala continentale necessaria per funzionare. Il risultato non è stata una vera economia di mercato, ma un’economia asimmetrica. Ed è da questa asimmetria che derivano molte delle vulnerabilità che oggi l’Europa deve affrontare. La prima vulnerabilità è la nostra esposizione alla domanda esterna. Le imprese europee sono state spinte verso l’esterno alla ricerca della crescita che l’Europa stessa non riusciva a offrire. Dal 1999, il commercio come quota del Pil è passato dal 31% al 55% nell’area euro. Negli Stati Uniti e in Cina, al contrario, è cambiato a malapena. Entrambi restano molto meno esposti al commercio – ha aggiunto l’ex presidente della Bce -. La nostra sensibilità ai cambiamenti della politica americana e cinese non è quindi semplicemente una sfortuna imposta dall’esterno. È il riflesso del nostro stesso fallimento nel costruire un mercato interno sufficientemente profondo. La seconda vulnerabilità è la nostra crescente dipendenza strategica. Nessuna economia avanzata può eliminarla del tutto. Gli Stati Uniti hanno proprie esposizioni, ad esempio nei minerali critici. Ma la posizione dell’Europa è di un altro ordine. Se avessimo compiuto i passi necessari per integrare la nostra economia, i mercati dei capitali avrebbero indirizzato una parte maggiore del risparmio europeo verso investimenti produttivi interni. L’energia si muoverebbe più liberamente oltre i confini, sostenuta da reti, interconnessioni e sistemi di stoccaggio. La decarbonizzazione sarebbe più vicina e le nostre economie meno sensibili agli shock dei combustibili fossili: dall’inizio del conflitto con l’Iran, i cittadini dei paesi con quote più elevate di energia pulita hanno pagato, in media, circa la metà dei prezzi all’ingrosso dell’elettricità rispetto ai paesi con quote inferiori”.

“Ma l’Europa ha scelto una strada più difensiva. Abbiamo cercato di tenere lontane le perturbazioni. Abbiamo limitato il consolidamento, contenuto il rischio e rinviato gli investimenti transfrontalieri. Ma il risultato non è stato un maggiore controllo. È stata la dipendenza – ha spiegato Draghi -. Oggi metà del capitale investito attraverso i fondi europei rifluisce negli Stati Uniti, dove rischi e rendimenti sono maggiori. Dipendiamo dall’America per il 60% delle nostre importazioni di Gnl. Persino nelle tecnologie pulite, l’Europa non è ancora in grado di realizzare su larga scala la propria transizione verde senza aumentare la dipendenza dalle catene di approvvigionamento cinesi. La terza debolezza – e forse la più importante – è il deterioramento della posizione europea nelle tecnologie che definiranno il prossimo decennio. Dal 2019, il divario di produttività oraria tra Europa e Stati Uniti si è ampliato di 9 punti percentuali, a parità di potere d’acquisto e a prezzi costanti. Questo non misura di per sé le differenze nei livelli di vita. Ma indica una crescente divergenza nella capacità produttiva, che riflette non solo il più grande settore tecnologico americano, ma anche la più profonda digitalizzazione delle imprese e dei processi statunitensi”.

“Ora l’intelligenza artificiale si aggiunge a questo divario. Gli scenari Ocse suggeriscono che circa metà della crescita della produttività del prossimo decennio potrebbe derivare dall’IA e dalla sua diffusione nell’economia. Mai nella storia recente una quota così grande del nostro futuro economico è dipesa da una singola trasformazione tecnologica – ha sottolineato l’ex premier -. Ma l’IA non è semplicemente un altro strumento digitale da adottare. Richiede una mobilitazione industriale di una scala che non si vedeva da generazioni: enormi investimenti in energia, semiconduttori, infrastrutture di calcolo e capitale. Ed è qui che l’Europa sta restando indietro. Gli Stati Uniti sono sulla buona strada per spendere entro il 2030 circa cinque volte più dell’Europa nella costruzione di data center. La Cina si sta muovendo su una scala simile. Se l’Europa volesse eguagliare quell’ambizione, la domanda di energia potrebbe aumentare del 20-30% rispetto a oggi. L’Europa possiede il risparmio, il talento e il potenziale energetico latente per competere in questa trasformazione. Ma le stesse barriere e vincoli che hanno prodotto la nostra esposizione e le nostre dipendenze ci impediscono ora di mobilitarci alla scala richiesta dal momento”.

“MERCATO UNICO E POLITICA INDUSTRIALE SI RAFFORZANO A VICENDA”

“Guardando oltre Atlantico, vediamo un’economia capace di preservare la propria crescita nonostante le perturbazioni che contribuisce a creare. Nonostante l’aumento delle tensioni commerciali, dell’inflazione e del conflitto in Medio Oriente, il Fmi ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per gli Stati Uniti per il prossimo anno, mentre ha rivisto al ribasso quelle dell’Europa. La lezione è che la durezza esterna richiede profondità interna. All’interno dell’Europa, gli Stati membri differiscono significativamente nel livello della loro integrazione. Le ricerche della Bce suggeriscono che, se tutti si avvicinassero al livello già raggiunto dai migliori, i benefici di lungo periodo in termini di benessere potrebbero superare il 3% – circa quattro volte l’impatto stimato dei dazi americani più elevati – ha proseguito l’ex presidente della Bce -. “Made in Europe” dovrebbe essere visto anche in questa prospettiva: come un modo per utilizzare in maniera più deliberata la domanda europea. Dovrebbe offrire alle industrie con lunghi orizzonti di investimento – semiconduttori, tecnologie pulite, difesa – un mercato sufficientemente ampio e stabile per investire qui. Senza una domanda propria, l’Europa non può sostenere una postura credibile all’estero. La politica industriale affronta una versione diversa dello stesso problema”.

“Se gli Stati membri europei tenteranno politiche industriali su larga scala all’interno dell’attuale struttura del mercato unico, falliranno. Sprecheranno risorse, frammenteranno gli investimenti lungo linee nazionali e si imporranno costi reciproci. Le ricerche del Fmi mostrano che i sussidi concessi in uno Stato membro sopprimono la crescita negli altri, con effetti negativi che erodono i benefici originari nel giro di due anni. La risposta ideale sarebbe coordinare gli aiuti di Stato a livello europeo. Ma non è l’unico modo per ridurre queste distorsioni. Un’economia europea realmente integrata cambierebbe da sola il terreno su cui opera la politica industriale – prosegue -. Anche se gli aiuti pubblici restassero nazionali, i beneficiari sarebbero sempre più imprese già testate su scala europea. Le aziende leader in ciascun paese sarebbero meno probabilmente campioni nazionali protetti e più probabilmente imprese europee capaci di competere dove capitale, energia, competenze e catene di approvvigionamento sono più forti. Diversamente dai fallimenti degli anni Settanta, è così che con ogni probabilità emergeranno veri campioni europei: esposti alla concorrenza continentale e sostenuti da una strategia industriale a livello europeo. Questo, a sua volta, darebbe ai governi segnali più chiari su dove si trovano i veri punti di forza competitivi dell’Europa. Il denaro pubblico sarebbe meno incline a sostenere imprese senza prospettive di crescita e più orientato a rafforzare capacità di cui l’Europa ha realmente bisogno. L’intervento potrebbe diventare più mirato, meno costoso e più efficace – sottolinea Draghi -. Quanto più l’Europa si riforma, tanto meno dovrà fare affidamento sul debito – nazionale o comune – per compensare la propria frammentazione. Ecco perché mercato unico e politica industriale non dovrebbero essere trattati come filosofie rivali. Se ben progettati, si rafforzano a vicenda”.

“INVESTIRE IN DIFESA SCELTA STRATEGICA, RISVEGLIO DOPO CAMBIAMENTI USA”

“L’Europa non può riportare sul proprio territorio ogni tecnologia critica da sola. Il costo sarebbe proibitivo. Avremo bisogno di accordi preferenziali con partner affidabili: garanzie di acquisto, standard comuni, investimenti condivisi e catene di approvvigionamento sicure. Gli Stati Uniti resteranno centrali in questo sforzo. Il memorandum d’intesa Uu-Usa sui minerali critici ne è un primo esempio. Tuttavia, il partner da cui continuiamo a dipendere è diventato più ostile e imprevedibile. L’Europa ha cercato negoziazione e compromesso. Per lo più non ha funzionato. Ogni volta che assorbiamo uno shock senza reagire, riduciamo il costo del successivo. Una postura pensata per disinnescare l’escalation sta invece invitando a ulteriori escalation – ha sottolineato l’ex presidente della Bce -. Per ora, l’Europa ha bisogno della capacità di rispondere in modo più assertivo per riportare il partenariato su basi più equilibrate. Ciò che ci frena è la sicurezza. Un’alleanza nella quale l’Europa dipende dagli Stati Uniti per la propria difesa è un’alleanza nella quale la dipendenza militare può estendersi a ogni altra negoziazione – commercio, tecnologia, energia. Ecco perché il cambiamento dell’atteggiamento americano verso la sicurezza europea non dovrebbe essere visto soltanto come un pericolo. È anche un necessario risveglio. Se gli Stati Uniti chiedono all’Europa di assumersi maggiori responsabilità per la difesa del nostro continente e dei nostri vicini, allora l’Europa deve ottenere maggiore autonomia anche nel modo in cui quella difesa viene organizzata – e con tale autonomia arriverà anche maggiore forza nelle relazioni commerciali ed energetiche”.

“Questo non deve indebolire il rapporto transatlantico o la Nato. Al contrario, potrebbe rafforzarli. Un’Europa capace di difendersi potrebbe persino diventare un alleato più prezioso. E un partenariato costruito sulla forza reciproca sarà sempre più maturo di uno fondato su dipendenza asimmetrica. Per l’Europa stessa, l’opportunità è enorme. Assumersi maggiori responsabilità per la nostra difesa significa anche ricostruire la base industriale e tecnologica da cui essa dipende. La spesa europea in ricerca e sviluppo militare è appena un decimo di quella americana. I governi europei spendono tra 40 e 70 miliardi di euro l’anno in armi americane, e il nostro mancato consolidamento della domanda spreca ulteriori 60 miliardi in economie di scala perdute – ha proseguito Draghi -. Ma cambiamenti importanti sono già in corso. L’Europa ha compiuto la sua scelta strategica più importante degli ultimi decenni: investire nella difesa. Entro la fine di questo decennio, la sola Germania spenderà approssimativamente quanto la Russia spende oggi per la sua economia di guerra pienamente mobilitata”.

“L’EUROPA AGISCA, SERVE CORAGGIO PER TRASFORMARE LA CRISI IN UNIONE”

“Quando i cittadini chiedono “più Europa”, non stanno semplicemente chiedendo più dell’Europa che già abbiamo. Né stanno chiedendo un progetto istituzionale astratto. Chiedono miglioramenti concreti nel modo in cui l’Europa li protegge e li rende più forti, in modi visibili e verificabili. La domanda è come trasformare questa richiesta di azione in forme decisionali capaci di realizzarla”. Lo ha detto Mario Draghi, ricevendo ad Aquisgrana il Premio Carlomagno. “La nostra esperienza attuale è che l’azione a livello di ventisette paesi spesso non riesce a produrre ciò che questo momento richiede. Il problema non è la mancanza di ambizione dei leader. È ciò che accade dopo che l’ambizione entra nel meccanismo decisionale. Gli accordi vengono filtrati attraverso comitati che diluiscono e rallentano fino a far sì che il risultato assomigli poco all’intenzione originaria – ha aggiunto l’ex presidente della Bce -. Il risultato è un’azione talmente insufficiente rispetto alla scala della sfida da diventare peggiore dell’inazione. E un’Ue che si assume responsabilità ma continua a produrre risultati insufficienti entra in un ciclo da cui non riesce a uscire: risultati deboli erodono la legittimità, e una legittimità debole rende ancora più difficile ottenere risultati. Dobbiamo spezzare questo ciclo. I paesi che avvertono con maggiore acutezza il peso di questo momento – e comprendono che la finestra per agire non resterà aperta indefinitamente – devono essere liberi di andare avanti. Questo è ciò che ho definito “federalismo pragmatico””.

“Il suo punto di forza è che può ricostruire insieme capacità di azione e legittimità democratica. I paesi che hanno la volontà di agire dovrebbero approfondire la cooperazione in aree concrete, attraverso strumenti che producano risultati visibili e misurabili dai cittadini. E ciascuno dovrebbe aderire attraverso una scelta nazionale deliberata, approvata dal proprio elettorato, in modo che i cittadini sappiano a cosa il loro governo si è impegnato e possano chiedergliene conto – ha detto ancora Draghi -. I risultati costruiscono legittimità. La legittimità rende possibile una cooperazione più profonda. E man mano che cresce l’abitudine ad agire insieme, cresce anche il senso di uno scopo comune. Questo approccio sarà inevitabilmente sperimentale. Alcune iniziative funzioneranno; altre no. È per questo che è pragmatico. Ma è anche federalismo, perché gli esperimenti non sono casuali. Sono guidati da una destinazione condivisa: la convinzione che gli europei debbano imparare a esercitare il potere insieme se vogliono preservare i propri valori”. Per l’ex premier “l’euro mostra come questo possa accadere. Chi era disposto ad andare avanti lo ha fatto. Sono state create istituzioni comuni con autorità reale. Quando quell’impegno è stato messo alla prova quasi fino al punto di rottura, la solidarietà necessaria si è rivelata molto più grande di quanto molti immaginassero. Il sistema ha retto, altri paesi hanno continuato ad aderire e il sostegno all’euro è oggi ai massimi storici. Per le società che lo condividono, uscirne è diventato quasi impensabile”.

“È questo che rende durevoli gli impegni europei. Non parole scritte una volta in un trattato, ma l’esperienza di agire insieme, essere messi alla prova insieme e scoprire, attraverso il successo, che la solidarietà può funzionare. Il nostro compito ora è creare di nuovo questa stessa dinamica nell’energia, nella tecnologia e nella difesa. I leader europei sanno dove si trova il lavoro da fare. Devono ora decidere se sono disposti a mettere la sostanza prima del processo e a scegliere gli strumenti capaci di produrre risultati – ha sottolineato Draghi -. Siamo arrivati a un punto in cui le decisioni che l’Europa deve prendere non possono più essere contenute nel quadro istituzionale che abbiamo ereditato. Alcune richiedono una scala che solo l’Europa può offrire. Altre richiedono un livello di legittimità democratica che deve essere costruito dal basso. Insieme, richiedono ai leader europei di fare un passo ulteriore. In tutto il nostro continente, gli europei stanno dimostrando di volere che l’Europa agisca. Vogliono che l’Unione europea difenda la loro libertà, la loro prosperità e la loro solidarietà. E continuano a sostenere con passione i valori che rendono l’Europa degna di essere costruita e che oggi la rendono unica. Il compito ora è rispondere a questa fiducia con coraggio e dimostrare che l’Europa può ancora trasformare la crisi in unione”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).