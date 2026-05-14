“Superbook” sbarca al Salone del Libro di Torino

Pagliara

TORINO (ITALPRESS) – Il SuperBook, il “Premio dei Premi” promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, sbarca al Salone del Libro di Torino. Il 17 maggio, alle ore 15:15, nella Sala Rosa, si terrà una tavola rotonda sul tema: “SuperBook, il viaggio del libro dall’Italia agli Stati Uniti”. Parteciperanno: Claudio Pagliara, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York; Adriano Monti Buzzetti, Direttore di Rai Libri e Presidente del Consiglio Scientifico del Centro per il Libro; Nicola H. Cosentino, scrittore; Leonardo San Pietro, scrittore,

“Ringrazio il Salone del Libro di Torino per aver creduto in questo nuovo premio letterario – dichiara Claudio Pagliara che intende favorire la penetrazione della letteratura italiana contemporanea nello strategico mercato statunitense, per recuperare il distacco che separa l’Italia da alcuni dei nostri partner europei, come Francia e Germania”.

Il SuperBook è stato ideato dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, col sostegno del Centro per il Libro e il patrocinio dell’Associazione Italiana Editori e del Salone del Libro di Torino. Dal 26 al 29 marzo, i vincitori dei principali premi letterari italiani dell’anno precedente sono stati invitati a New York per partecipare ad una serie di dibattiti e presentazioni presso l’Istituto, le librerie e le università della circoscrizione. Hanno accettato l’invito: Andrea Bajani, L’anniversario, Feltrinelli – Premio Strega; Nicolò Cavallaro, Il lama dell’Alabama, Hacca Edizioni – Premio POP Opera Prima; Teresa Ciabatti, Donnaregina, Mondadori – Premio BPER Donna Scrittrice, sezione Narrativa; Nicola H. Cosentino, C’è molta speranza, Guanda – Premio Flaiano; Diego De Silva, I titoli di coda di una vita insieme, Einaudi – Premio Viareggio-Rèpaci; Anna Mallamo, Col buio me la vedo io, Einaudi – Premio Mondello; Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo, Neri Pozza – Premio Campiello; Leonardo San Pietro, Festa con il casuario, Sellerio – Premio Mondello.

Il libro vincitore, selezionato da una giuria radicata negli Stati Uniti e presieduta da Daniele Rustioni, Principal Guest Conductor del Metropolitan Opera, riceverà un premio di diecimila dollari, da utilizzare per la traduzione e la promozione del libro nel mercato americano.

-foto Italpress-
(ITALPRESS).

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