“Superbook” sbarca al Salone del Libro di Torino

TORINO (ITALPRESS) – Il SuperBook, il “Premio dei Premi” promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, sbarca al Salone del Libro di Torino. Il 17 maggio, alle ore 15:15, nella Sala Rosa, si terrà una tavola rotonda sul tema: “SuperBook, il viaggio del libro dall’Italia agli Stati Uniti”. Parteciperanno: Claudio Pagliara, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York; Adriano Monti Buzzetti, Direttore di Rai Libri e Presidente del Consiglio Scientifico del Centro per il Libro; Nicola H. Cosentino, scrittore; Leonardo San Pietro, scrittore,

“Ringrazio il Salone del Libro di Torino per aver creduto in questo nuovo premio letterario – dichiara Claudio Pagliara – che intende favorire la penetrazione della letteratura italiana contemporanea nello strategico mercato statunitense, per recuperare il distacco che separa l’Italia da alcuni dei nostri partner europei, come Francia e Germania”.

Il SuperBook è stato ideato dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, col sostegno del Centro per il Libro e il patrocinio dell’Associazione Italiana Editori e del Salone del Libro di Torino. Dal 26 al 29 marzo, i vincitori dei principali premi letterari italiani dell’anno precedente sono stati invitati a New York per partecipare ad una serie di dibattiti e presentazioni presso l’Istituto, le librerie e le università della circoscrizione. Hanno accettato l’invito: Andrea Bajani, L’anniversario, Feltrinelli – Premio Strega; Nicolò Cavallaro, Il lama dell’Alabama, Hacca Edizioni – Premio POP Opera Prima; Teresa Ciabatti, Donnaregina, Mondadori – Premio BPER Donna Scrittrice, sezione Narrativa; Nicola H. Cosentino, C’è molta speranza, Guanda – Premio Flaiano; Diego De Silva, I titoli di coda di una vita insieme, Einaudi – Premio Viareggio-Rèpaci; Anna Mallamo, Col buio me la vedo io, Einaudi – Premio Mondello; Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo, Neri Pozza – Premio Campiello; Leonardo San Pietro, Festa con il casuario, Sellerio – Premio Mondello.

Il libro vincitore, selezionato da una giuria radicata negli Stati Uniti e presieduta da Daniele Rustioni, Principal Guest Conductor del Metropolitan Opera, riceverà un premio di diecimila dollari, da utilizzare per la traduzione e la promozione del libro nel mercato americano.

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