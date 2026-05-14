TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Economia e della Pianificazione della Tunisia, Samir Abdelhafidh, e l’Ambasciatore Alessandro Prunas hanno presieduto il Comitato di Coordinamento del Programma della Cooperazione italiana di Aiuto alla Bilancia dei Pagamenti della Tunisia. Con una dotazione di 145 milioni di euro, il programma sostiene gli investimenti pubblici in Tunisia attraverso l’acquisizione di beni, impianti e tecnologie ad alto valore aggiunto di origine italiana, destinati a settori strategici quali agricoltura, formazione professionale, sanità, ambiente, istruzione e sviluppo locale. Con oltre 20 progetti attivi su tutto il territorio tunisino, il programma è un’ulteriore testimonianza di un partenariato strategico che genera sviluppo, crea opportunità e produce benefici concreti e duraturi per entrambi i Paesi.

foto: profilo Facebook Ambasciata d’Italia in Tunisia

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