Malta, l’economia cresce più della media dell’Eurozona

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L‘economia maltese ha continuato a sovraperformare rispetto all’Eurozona nell’ultimo trimestre dello scorso anno, con una crescita del Pil reale superiore di oltre cinque volte alla media dell’area euro, secondo quanto riportato dalla Banca Centrale di Malta. La crescita è stata sostenuta in misura equivalente dalla forte domanda interna e dalle esportazioni nette, confermando la resilienza dell’economia maltese.

Anche il mercato del lavoro ha mantenuto condizioni solide, con un aumento dell’occupazione e una maggiore partecipazione. Il numero di posti vacanti è ulteriormente cresciuto, mentre la carenza di manodopera è rimasta elevata. Nonostante un lieve incremento della disoccupazione, il tasso è rimasto nettamente inferiore alla media dell’Eurozona.

Sul fronte dei prezzi, l’inflazione è salita marginalmente al 2,5% a dicembre, rispetto al 2,4% di settembre. L’inflazione di fondo, che esclude alimentari ed energia, è invece diminuita leggermente al 2,3%. Anche i conti pubblici hanno mostrato segnali di miglioramento, con il deficit inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il rapporto debito/Pil di Malta è rimasto stabile e significativamente più basso rispetto alla media dell’Eurozona.

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(ITALPRESS).