La Giunta regionale approva Case e Ospedali di Comunità, nuova rete territoriale

CAGLIARI (ITALPRESS) – Su proposta della presidente e assessora della Sanità ad interim, Alessandra Todde, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva l’aggiornamento della programmazione delle Case della Comunità in Sardegna.

Con la nuova programmazione, che prevede Case della Comunità Hub and Spoke – cioè un nodo centrale (hub) e nodi secondari (spoke) – distribuite in tutte le ASL dell’Isola e finanziate attraverso PNRR, FSC, FESR e fondi regionali, la Regione conferma che il rafforzamento della sanità territoriale non comporterà alcuna riduzione dei posti letto ospedalieri per acuti attualmente attivi.

La Giunta ha inoltre approvato definitivamente la programmazione degli Ospedali di comunità, ovvero le strutture intermedie tra ospedale e domicilio che servono a garantire l’assistenza di pazienti fragili, cronici o post-acuti che non hanno più bisogno di un ricovero ospedaliero ordinario, ma necessitano ancora di assistenza sanitaria e infermieristica.

– Foto Regione Sardegna –

(ITALPRESS).