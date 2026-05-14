Emirati, Alhawi “Italia partner strategico, pronti a nuovi progetti”

MILANO (ITALPRESS) – Gli Emirati Arabi Uniti considerano l’Italia un partner europeo di primo piano e puntano a rafforzare ulteriormente la collaborazione economica bilaterale in settori strategici. È il messaggio lanciato da Mohammad Abdulrahman Alhawi, Sottosegretario del Ministero degli Investimenti degli Emirati Arabi Uniti, in un’intervista esclusiva a Italpress. “Il rapporto tra gli Emirati e l’Italia è motivo di grande orgoglio e ha registrato una crescita notevole negli ultimi anni”, ha dichiarato Alhawi. “Il 2025 ha rappresentato un momento storico con la prima visita di Stato del Presidente Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan in Italia e l’annuncio di un impegno di investimenti per 40 miliardi di dollari nell’economia italiana. In quell’occasione sono stati firmati oltre 40 accordi bilaterali in settori quali energia, intelligenza artificiale, tecnologie avanzate, spazio e minerali critici”.

Progetti concreti sono già in corso, tra cui la partnership tra MGX e G42 con ENI per la realizzazione di data center da 1 GW in Italia e la collaborazione di EDGE con Fincantieri nelle tecnologie subacquee. “L’Italia è uno dei principali partner commerciali europei per gli Emirati e gli investimenti italiani nel Paese arabo sono cresciuti del 50% negli ultimi cinque anni, posizionando l’Italia come terzo Paese di origine degli IDE nel nostro Paese”, ha aggiunto il Sottosegretario.

Alhawi ha sottolineato il ruolo della piattaforma Investopia nel consolidare i legami con l’Europa e con l’Italia: “Lanciata nel 2021, Investopia è diventata una piattaforma globale di riferimento per attrarre capitali. Oltre all’edizione principale di Abu Dhabi, organizziamo numerosi eventi all’estero, con forte focus su Europa e Italia. A Milano torniamo regolarmente e la presenza a Davos ha ulteriormente rafforzato il dialogo. Attraverso 22 edizioni globali abbiamo coinvolto oltre 13.000 partecipanti, di cui più di 5.000 executive di alto livello. Nel 2026 Investopia diventa un’iniziativa congiunta tra il Ministero degli Investimenti e il Ministero dell’Economia e del Turismo”.

Particolare attenzione è riservata alle piccole e medie imprese italiane. “Le PMI rappresentano il cuore del tessuto produttivo italiano e sono fondamentali anche per gli Emirati, dove contiamo circa 600.000 imprese di piccole e medie dimensioni e puntiamo a raggiungere 1 milione entro il 2030. Il Ministero degli Investimenti accompagna gli investitori stranieri in ogni fase: dall’individuazione delle opportunità alla licenza, fino alla ricerca di partner locali. Il nostro ecosistema è tra i più favorevoli al mondo: proprietà al 100% per le società straniere nella maggior parte dei settori, procedure semplificate, tassazione competitiva e oltre 45 free zone settoriali”.

Alhawi ha sottolineato il ruolo della piattaforma Investopia nel consolidare i legami con l’Europa e con l’Italia: “Lanciata nel 2021, Investopia è diventata una piattaforma globale di riferimento per attrarre capitali. Oltre all’edizione principale di Abu Dhabi, organizziamo numerosi eventi all’estero, con forte focus su Europa e Italia. A Milano torniamo regolarmente e la presenza a Davos ha ulteriormente rafforzato il dialogo. Attraverso 22 edizioni globali abbiamo coinvolto oltre 13.000 partecipanti, di cui più di 5.000 executive di alto livello. Nel 2026 Investopia diventa un’iniziativa congiunta tra il Ministero degli Investimenti e il Ministero dell’Economia e del Turismo”.

Particolare attenzione è riservata alle piccole e medie imprese italiane. “Le PMI rappresentano il cuore del tessuto produttivo italiano e sono fondamentali anche per gli Emirati, dove contiamo circa 600.000 imprese di piccole e medie dimensioni e puntiamo a raggiungere 1 milione entro il 2030. Il Ministero degli Investimenti accompagna gli investitori stranieri in ogni fase: dall’individuazione delle opportunità alla licenza, fino alla ricerca di partner locali. Il nostro ecosistema è tra i più favorevoli al mondo: proprietà al 100% per le società straniere nella maggior parte dei settori, procedure semplificate, tassazione competitiva e oltre 45 free zone settoriali”.

Nato negli Emirati Arabi Uniti con l’obiettivo di connettere la comunità globale degli investitori con i mercati emergenti, l’evento arriva in Italia grazie alla partnership tra il ministero dell’Economia emiratino ed EFG Consulting, società specializzata in strategie di internazionalizzazione con focus sui Paesi del Golfo. In un contesto segnato da tensioni geopolitiche e profondi mutamenti negli equilibri economici mondiali, l’edizione milanese inaugura il calendario internazionale di Investopia per il 2026. Una scelta che consolida il ruolo del capoluogo lombardo come ponte tra Europa e Medio Oriente sul piano economico e finanziario. Sono attesi oltre 600 partecipanti tra imprenditori, investitori e rappresentanti istituzionali, pronti a confrontarsi sulle nuove opportunità di business e sulle strategie di investimento alla luce delle attuali dinamiche economiche e geopolitiche. L’edizione precedente aveva visto intervenire più di 60 speaker di rilievo, tra ministri italiani e alte cariche emiratine.

Particolare rilievo assume la presenza della delegazione degli Emirati Arabi Uniti, composta da rappresentanti istituzionali di alto livello e oltre 50 tra imprenditori e investitori. Si tratta della prima missione ufficiale in Italia dall’inizio del conflitto internazionale in corso. Tra le presenze già confermate figurano H.E. Abdulla bin Touq Al Marri, ministro dell’Economia e del Turismo, H.E. Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro di Stato per gli Affari Esteri, H.E. Mohammad Alhawi, sottosegretario al ministero degli Investimenti. Il governo e le istituzioni italiane saranno rappresentati dal presidente del Senato Ignazio La Russa, dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, dal viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Previste anche presenze di rilievo dal mondo della finanza e dell’industria.

– Foto Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia –

(ITALPRESS).