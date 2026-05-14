TORINO (ITALPRESS) – Jeep presenta la Nuova Jeep Avenger e apre un nuovo capitolo di una straordinaria storia di successo. Ottantacinque anni di storia del brand in poco più di quattro metri: la Nuova Jeep Avenger racchiude tutti i valori Jeep nel modello più compatto della gamma. Espressione contemporanea del DNA del marchio e al tempo stesso profondamente innovativa, Jeep Avenger è stata disegnata a Torino e progettata in Europa, pensando ai clienti europei, ed è apprezzata a livello globale grazie alla sua combinazione unica di stile, funzionalità, capacità, tecnologia e versatilità. Questa formula di prodotto ha segnato un punto di svolta nel segmento B-SUV, poichè ha offerto capacità off-road mai viste prima nella categoria, unite alla personalità di una compatta moderna. Il successo di Jeep Avenger è cresciuto costantemente nel tempo grazie all’introduzione di nuove versioni che ne hanno ampliato il perimetro commerciale: ha raggiunto a oggi 270.000 ordini complessivi, di cui il 60% elettrificati.

Oggi, come già nel 2024 e nel 2025, Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia, il secondo modello in assoluto più venduto in Italia, e uno dei modelli di riferimento nel segmento B-SUV in Europa, il secondo per volumi. Avenger è davvero un veicolo per tutti: la sua base clienti è molto equilibrata e combina i tradizionali clienti maschili di mezza età con una quota più elevata di acquirenti donne (+35% rispetto alla media del marchio) e una presenza più significativa di clienti under 40 (+35% rispetto alla media del brand).

Vera “macchina della libertà” progettata in Europa, la Nuova Jeep Avenger fa tutto e va ovunque, combinando design e funzionalità nel pieno spirito Jeep. Rafforza ulteriormente il suo appeal grazie a uno stile aggiornato e a nuovi contenuti: gli aggiornamenti tecnologici includono i fari LED Matrix e la telecamera anteriore con vista a 360°. All’esterno rinnova la protezione a 360 gradi con nuovi paraurti e anche gli interni sono stati rivisitati per migliorare ulteriormente l’aspetto, la qualità percepita e il feeling al tatto di tutte le superfici.

Nuova Jeep Avenger offre ai clienti la libertà di scegliere la motorizzazione preferita: il modello è disponibile nelle versioni e-Hybrid, 100% elettrica e 4xe, oltre che con il nuovo motore Turbo benzina 100 CV con cambio manuale. Per celebrare l’85° Anniversario del brand Jeep, Nuova Jeep Avenger propone una Special Edition dedicata, che va ad arricchire un’ampia gamma di allestimenti. Le prime unità di Nuova Jeep Avenger arriveranno presso le Concessionarie Jeep a partire dal mese di settembre.

“Ovunque la vita ti porti, Nuova Jeep Avenger è sempre la compagna ideale: agile in città, avventurosa fuori strada e progettata attorno all’essenza della “libertà concentrata”. Disegnata e prodotta in Europa, apre un nuovo capitolo grazie a nuovi contenuti, ulteriori aggiornamenti e all’esclusiva Special Edition per l’85° Anniversario, che la rendono la Avenger più completa di sempre” ha commentato Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe.

foto: ufficio stampa Stellantis

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