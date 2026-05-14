Sahara, la Siria sostiene la sovranità marocchina

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Affari Esteri siriano ha riaffermato il sostegno della Siria all’integrità territoriale del Regno del Marocco, salutando al contempo l’adozione della storica Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri del Marocco. Nel corso dei colloqui con il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita, il capo della diplomazia siriana ha espresso il sostegno del suo Paese alla sovranità del Marocco sul Sahara marocchino, sottolineando l’importanza della dinamica internazionale avviata dalla Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

Il ministro siriano ha inoltre accolto con favore gli sforzi delle Nazioni Unite volti a raggiungere una soluzione politica realistica, pragmatica e duratura, nel quadro della sovranità del Regno del Marocco e dell’iniziativa marocchina di autonomia. La Risoluzione 2797, adottata il 31 ottobre 2025 dal Consiglio di Sicurezza, consacra una nuova dinamica politica internazionale attorno alla questione del Sahara marocchino, riconoscendo l’iniziativa di autonomia come base seria, credibile e realistica per una soluzione definitiva della controversia regionale.

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