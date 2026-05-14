Libano-Israele, a Washington il terzo round di negoziati tra gli ambasciatori

ROMA (ITALPRESS) – Presso gli uffici del Dipartimento di Stato a Washington, sono iniziati i negoziati tra Israele e Libano, mediati dagli Stati Uniti. Lo ha affermato un funzionario israeliano, citato dai media, aggiungendo che i colloqui dovrebbero proseguire anche domani. Si tratta del terzo round negoziale tra gli ambasciatori di Libano e Israele, in vista di un possibile incontro a livello di leadership, per porre fine al conflitto in corso.
– Foto IPA Agency –
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