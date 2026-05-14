A Pechino l’incontro Xi-Trump: “Cina e Usa siano partner, non rivali”

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Oltre due ore di incontro a Pechino tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Prima dei colloqui, Xi ha esortato Cina e Stati Uniti a essere “partner e non rivali“, mentre Trump ha definito Xi “un grande leader” e ha affermato che le relazioni tra le due superpotenze saranno “migliori che mai”.

Il tycoon, che ha stretto la mano a Xi sul tappeto rosso fuori dalla Grande Sala del Popolo di Pechino, è accompagnato a Pechino da importanti figure del settore tecnologico, tra cui Elon Musk di Tesla e Jensen Huang di Nvidia.

“Sono stati ottimi”, ha risposto Trump ai giornalisti che gli hanno chiesto come fossero andati i colloqui con il leader cinese. “Un posto magnifico. Incredibile. La Cina è bellissima”, ha aggiunto Trump durante la successiva visita al Tempio del Cielo di Pechino.

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