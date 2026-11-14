PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina vieta tutte le forme di maternità surrogata. Lo ha dichiarato ieri un portavoce della Commissione sanitaria nazionale (NHC), sottolineando che la maternità surrogata è illegale e punibile per legge.

Yang Jinrui, portavoce della NHC, ha dichiarato in conferenza stampa che i cosiddetti accordi di maternità surrogata non sono tutelati dalla legge e che anche chi stipula tali accordi può incorrere in conseguenze legali.

Recenti notizie di stampa hanno portato alla luce intermediari illegali che gestiscono attività clandestine di maternità surrogata in locali privi di adeguate strutture mediche, dove personale non qualificato esegue procedure altamente irregolari che comportano gravi rischi, ha affermato Yang.

Questi operatori illegali abusano spesso di farmaci che inducono l’ovulazione, che possono facilmente causare danni alle ovaie e persino mettere a rischio la vita delle donne. Al contempo, le condizioni inadeguate per la coltura e il trasferimento degli embrioni possono esporre i neonati al rischio di morte e di gravi malformazioni congenite, ha osservato Yang.

Un rapporto pubblicato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha rilevato che la maternità surrogata compromette gravemente i diritti delle donne e danneggia i bambini, raccomandando il divieto graduale di tutte le forme di maternità surrogata, secondo la NHC.

La NHC ha consigliato alle persone che incontrano difficoltà a concepire di rivolgersi a strutture sanitarie autorizzate a effettuare trattamenti di riproduzione assistita per ricevere una diagnosi e cure adeguate, precisando che le informazioni sulle strutture qualificate sono disponibili sui siti web delle autorità sanitarie locali.

La popolazione è inoltre incoraggiata a segnalare sospette attività illegali di maternità surrogata alle autorità locali di pubblica sicurezza o sanitarie.

(ITALPRESS).