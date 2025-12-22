CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un panda gigante fotografato allo zoo di Chongqing, nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 22 dicembre 2025. Lunedì la parte inferiore della casa dei panda giganti in questo zoo ha completato i lavori di ristrutturazione e ha dato il benvenuto ai panda giganti nel nuovo spazio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]