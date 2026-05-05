Cina: regione del delta del fiume Yangtze promuove industria robotica (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale lavora su una linea di produzione di robot in un’officina automatizzata a Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 17 marzo 2026. In quanto polo chiave del settore manifatturiero avanzato della Cina, la regione del delta del fiume Yangtze ha registrato una robusta crescita della sua industria della robotica. Facendo leva sui vantaggi dei cluster industriali, le città della regione stanno accelerando l’innovazione nelle tecnologie robotiche e nelle loro applicazioni nel mondo reale, rafforzando ulteriormente la competitività industriale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).