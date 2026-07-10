Cina: Hainan, eseguito primo recupero controllato di un razzo vettore (2)

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-10B decolla dal sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan a Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 10 luglio 2026. Oggi la Cina ha lanciato con successo il razzo vettore Long March-10B, realizzando per la prima volta il recupero controllato del primo stadio di un razzo vettore. Nel suo volo inaugurale, il razzo ha immesso il carico utile nell’orbita prestabilita. Dopo la separazione tra il primo e il secondo stadio del razzo, il primo stadio è rientrato ed è stato recuperato con successo su una piattaforma marittima tramite un sistema di cattura con rete. Sia il lancio sia il recupero del primo stadio sono stati completati con successo. La missione ha segnato il primo recupero controllato di successo del primo stadio di un razzo vettore in Cina, rappresentando un importante passo avanti nella tecnologia nazionale dei razzi riutilizzabili.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)