Cina: razzo Lijian-1 porta in orbita cinque satelliti

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Lijian-1 Y15, con a bordo cinque satelliti, decolla dalla zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nella Cina nord-occidentale, il 24 luglio 2026. Il razzo è decollato alle 7:33, ora di Pechino, collocando con successo i satelliti nelle orbite prestabilite.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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