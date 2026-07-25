Cina: calano reati e violazioni, cresce la sicurezza pubblica

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato un calo dei casi penali e delle violazioni della pubblica sicurezza nel primo semestre del 2026, con i primi diminuiti del 16,5% e le seconde dell’11,3% rispetto all’anno precedente. Lo ha riferito ieri il ministero della Pubblica Sicurezza.

Qi Yanjun, vice ministro della Pubblica Sicurezza, ha dichiarato che il miglioramento della situazione della sicurezza pubblica nel Paese ha attirato l’attenzione all’estero, con alcuni utenti dei social media che discutono di quello che descrivono come il “senso di sicurezza” della Cina.

Reati come furti, rapine e frodi hanno registrato un forte calo, con 307.000 casi aperti nel primo semestre dell’anno, in diminuzione del 38,9% rispetto all’anno precedente.

Il numero degli omicidi è sceso al livello più basso mai registrato, ha affermato Qi.

Nello stesso periodo, la polizia ha indagato su 1.744 casi legati alla criminalità organizzata. Secondo il ministero, la soddisfazione dell’opinione pubblica riguardo alla campagna in corso nel Paese contro la criminalità organizzata è aumentata per tre anni consecutivi.

Dall’ottobre 2025, i casi denunciati di frode nel settore delle telecomunicazioni e online sono diminuiti su base annua per nove mesi consecutivi, ha riferito il ministero.

Le condizioni della sicurezza stradale sono rimaste complessivamente stabili a livello nazionale, con gli incidenti stradali gravi diminuiti dell’8,8% rispetto all’anno precedente.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).