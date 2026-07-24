TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – E’ di quattro palestinesi e un israeliano uccisi e otto feriti il bilancio di uno scontro a fuoco vicino all’insediamento di Havat Gilad. Lo riportano i media locali citando i servizi sanitari. La sparatoria è iniziata mentre un gruppo di israeliani si trovava vicino al villaggio palestinese di Tell, vicino all’insediamento, secondo i militari. Gli israeliani sono arrivati ad una moschea alla periferia del villaggio, dove affermano di essere stati attaccati dai palestinesi. Un agente della sicurezza dell’insediamento si è precipitato sul posto e ad un certo punto la sua arma è stata portata via da un palestinese, che ha poi aperto il fuoco sugli israeliani, ferendone uno, che successivamente è deceduto, ha scoperto l’esercito israeliano.

L’ufficiale ucciso era il maggiore Yuval Ezra, 27 anni, ed è stato colpito da colpi d’arma da fuoco dopo che un palestinese ha sottratto un fucile d’assalto a un agente della sicurezza civile durante lo scontro. In totale, due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi nello scontro.

ESERCITO ISRAELE ARRESTA DUE PALESTINESI

I militari israeliani hanno catturato due palestinesi che avrebbero partecipato al sanguinoso scontro avvenuto questa mattina. Lo riferisce l’esercito israeliano. I soldati dell’Unità Duvdevan hanno fatto irruzione in un ospedale di Nablus, dove i due sospetti erano stati ricoverati dopo essere rimasti feriti negli scontri. L’esercito afferma che i commando hanno arrestato i due in ospedale e li hanno portati allo Shin Bet per ulteriori interrogatori. “L’identità di tutti i terroristi che hanno partecipato all’attacco è nota e le forze sono impegnate nelle operazioni per arrestarli”, aggiunge l’esercito.

NETANYAHU “RAFFORZATA PRESENZA IDF”

“Combatteremo il terrorismo ovunque. Raggiungeremo i terroristi, i loro mandanti e chiunque li aiuti, e li porteremo davanti alla giustizia”. Così in una nota il premier israeliano Benjamin Netanyahu, al termine della riunione sulla sicurezza indetta dopo la sparatoria avvenuta stamane in un villaggio palestinese in Cisgiordania, in cui un israeliano e quattro palestinesi sono morti. “A seguito degli attacchi terroristici delle ultime 24 ore, il ministro della Difesa Israel Katz ed io abbiamo incaricato le Forze di difesa israeliane (Idf), dopo esserci consultati con i membri del Consiglio dei ministri e i vertici della Difesa, di adottare una serie di misure energiche contro il terrorismo”, tra cui “demolire la casa del terrorista che ha compiuto l’attacco questa mattina vicino al villaggio di Tel”. Inoltre, Netanyahu e Katz hanno incaricato l’esercito di “operare con vigore nei villaggi che sono focolai di terrorismo, compreso il sequestro di armi e la revoca dei permessi di lavoro”, di “rafforzare le nostre forze in tutta la Cisgiordania” e di “separare le vie di comunicazione e istituire posti di blocco in base alle esigenze di sicurezza”.

Nella nota, Netanyahu afferma che verrà “accelerata la regolamentazione degli avamposti e la creazione di nuovi”. Inoltre, “permetteremo alle forze di sicurezza di agire liberamente e con tutta la loro forza contro i terroristi e i loro finanziatori”. Infine, “invito tutti ad astenersi da qualsiasi azione che possa danneggiare le attività delle nostre forze o distoglierle dalla loro missione principale: proteggere i cittadini di Israele e sconfiggere il terrorismo”, ha concluso.

MEZZALUNA ROSSA “OTTO PALESTINESI FERITI IN ATTACCO A FAR’ATA”

Otto palestinesi sono rimasti feriti durante un attacco al villaggio palestinese di Far’ata, a sud-est di Nablus. Lo riporta la Mezzaluna rossa palestinese. Si tratta del terzo incidente di questo tipo segnalato in Cisgiordania da venerdì mattina, dopo la sparatoria avvenuta nel villaggio di Tel, in cui un colono israeliano e quattro palestinesi sono morti. Sei persone sono state ferite da colpi d’arma da fuoco, due delle quali in condizioni critiche dopo essere state colpite alla testa e al petto a Far’ata, aggiunge la Mezzaluna rossa. Un’altra persona ha riportato una ferita alla testa per il lancio di una pietra, mentre un’ottava è stata ferita da proiettili di gomma. La Mezzaluna rossa ha dichiarato che tutti i feriti hanno ricevuto assistenza medica, sia dopo essere stati evacuati, sia dalle sue squadre presenti sul posto.

CAPO SHIN BET VISITA LUOGO SPARATORIA “NON FARSI GIUSTIZIA DA SOLI”

Il capo dell’agenzia di intelligence israeliana Shin Bet, David Zini, ha effettuato un sopralluogo sul luogo del sanguinoso scontro nel villaggio di Tell, in Cisgiordania. “L’attacco di questa mattina è stato grave e doloroso, e purtroppo ha causato un pesante tributo di vite umane. Negli ultimi mesi, abbiamo sventato decine di attacchi, quasi ogni notte. Questa volta, non siamo riusciti a sventarlo in anticipo”, ha dichiarato Zini in un comunicato stampa diffuso dallo Shin Bet. Zini ha inoltre invitato la popolazione a “non farsi giustizia da sé e a riporre la propria fiducia nelle Forze di Difesa Israeliane e nello Shin Bet, la cui missione e il cui dovere sono questi”.

CAPO IDF ORDINA UN MASSICCIO DISPIEGAMENTO DI FORZE

Il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane, generale Eyal Zamir, ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento delle forze in Cisgiordania in seguito al “grave attacco terroristico” di questa mattina nel villaggio palestinese di Tell. Durante una valutazione, Zamir ha ordinato “un ampio dispiegamento di forze per rafforzare la difesa nell’area e catturare tutti i terroristi coinvolti nell’attacco”. Un israeliano è rimasto ucciso e altri due feriti in seguito a un presunto attacco da parte di palestinesi nei pressi di Tell. Nella sparatoria sono stati uccisi anche quattro palestinesi, secondo le autorità di Ramallah. La vittima israeliana della sparatoria in Cisgiordania è stata identificata come Benayahu Mellet, di 32 anni, secondo quanto riferito dalle autorità degli insediamenti. Mellet faceva parte della squadra di difesa civile dell’insediamento di Havat Gilad.

Secondo le Idf, alcuni palestinesi si sono scontrati con dei coloni israeliani vicino al villaggio di Tell e uno di loro ha rubato l’arma del coordinatore della sicurezza e ha aperto il fuoco, uccidendo Mellet e ferendo diverse altre persone. Inoltre, l’esercito israeliano afferma che le truppe hanno ucciso il palestinese che aveva sottratto un’arma a un coordinatore della sicurezza civile e aveva aperto il fuoco vicino al villaggio di Tell. I soldati israeliani che operavano nella zona “hanno eliminato il terrorista che ha compiuto l’attacco e ferito diversi civili israeliani”, afferma l’esercito. Le Idf affermano che “il terrorista è stato eliminato immediatamente dopo aver compiuto l’attacco e le truppe hanno recuperato l’arma rubata”.

IDF IN STATO DI ALLERTA DOPO SPARATORIA PER POSSIBILI RITORSIONI

Prima del sanguinoso scontro a fuoco nel villaggio palestinese di Tell, in Cisgiordania, un gruppo di decine di israeliani, tra cui anche bambini, è entrato nelle aree A e B della Cisgiordania, normalmente interdette agli israeliani. Lo rivela un’indagine delle Forze di difesa israeliane (Idf), chiarendo che la presenza dei coloni nella zona non era stata coordinata con l’esercito. Una volta che i cittadini israeliani sono giunti alla periferia meridionale del villaggio di Tell, vicino a una moschea, è scoppiato un violento scontro con decine di palestinesi.

Durante lo scontro, i coloni israeliani hanno aperto il fuoco in aria, secondo quanto riferito da un ufficiale militare. Il coordinatore della sicurezza civile del vicino insediamento di Havat Gilad è giunto sul posto insieme a un altro membro della protezione civile. Anche un comandante di compagnia e un comandante di plotone delle Idf sono arrivati per disperdere i partecipanti, secondo l’indagine. Poco dopo, uno dei palestinesi ha strappato il fucile d’assalto a uno dei civili israeliani armati e ha aperto il fuoco, uccidendo Benayahu Mellet, 32 anni, membro della protezione civile, e ferendo almeno altri quattro israeliani.

Il comandante del plotone delle Idf ha risposto al fuoco, uccidendo a sua volta l’attentatore palestinese. Altri tre palestinesi sono rimasti uccisi e quattro feriti nell’incidente. L’esercito sta ancora indagando sulle modalità con cui sono stati colpiti. Intanto, l’esercito ha schierato ulteriori unità per possibili attacchi di rappresaglia da parte dei coloni contro i palestinesi in seguito al sanguinoso scontro di questa mattina nel villaggio di Tell. Un ufficiale militare citato dal Times of Israel avverte che, dopo il tragico incidente, si è diffusa un’atmosfera di vendetta e si sono levati appelli a entrare nei villaggi palestinesi e a compiere attacchi.

Il funzionario afferma che l’obiettivo principale dell’esercito per le prossime ore è mantenere l’ordine nella zona. Le Idf hanno annunciato la cancellazione dei permessi del fine settimana per le truppe di stanza in Cisgiordania. “I soldati delle Idf si stanno preparando per un’ampia attività operativa antiterrorismo nel settore. Di conseguenza, i permessi dei soldati in tutto il settore sono stati posticipati e sono stati dispiegati rinforzi di personale”, ha dichiarato l’esercito.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).