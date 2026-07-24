ROMA (ITALPRESS) – “Potremo capire meglio determinate cose domani quando le scuderie avranno completato l’analisi dei dati raccolti oggi. Dalle indicazioni emerse nelle prime due ore di prove libere resta ancora incerto il numero di soste che vedremo domenica in gara. Sei team hanno conservato due set di pneumatici Hard, mentre tutti gli altri ne hanno già utilizzato almeno uno, segnale che al momento non esiste ancora un’opinione condivisa su come affrontare il Gran Premio d’Ungheria”. Così Simone Berra, Pirelli chief engineer. “Considerando il degrado più elevato osservato nella seconda sessione, dove i piloti hanno spinto maggiormente, la strategia a due soste sembra poter garantire un vantaggio rispetto ad un solo pit stop. Va considerata tuttavia la difficoltà di effettuare sorpassi all’Hungaroring, un circuito dove la posizione in pista continua ad avere un peso determinante”, ha aggiunto Berra.

“L’aderenza dell’asfalto è risultata piuttosto bassa nel corso della giornata e la Soft è stata la mescola che meglio ha saputo esaltare le prestazioni delle monoposto, grazie al maggiore grip meccanico offerto fin dai primi giri. La Medium, al contrario, ha mostrato una certa tendenza al graining sull’anteriore sinistra”, ha detto ancora l’ingegnere della Pirelli.

“In generale, su questo circuito è fondamentale proteggere l’asse posteriore, gestendo un inevitabile degrado all’anteriore, destinato comunque a ridursi con la progressiva evoluzione della pista durante il weekend. Il divario prestazionale tra Soft e Medium si è attestato intorno agli otto decimi, in linea con le simulazioni della vigilia. Occhi puntati sulla prima sessione di qualifiche di domani dove per i piloti non sarà semplice individuare la giusta finestra per il giro di preparazione e quello lanciato su un tracciato così corto”, ha concluso Berra.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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