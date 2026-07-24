La Commissione Europea contesta a TikTok la sicurezza per gli account dei minori

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha inviato a TikTok i risultati preliminari di un’indagine che indicano come gli account dei minori non soddisfino gli standard di sicurezza richiesti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Lo riferisce una nota della Commissione Ue, precisando che su TikTok, i minori possono scegliere di impostare il proprio account come “pubblico”.

“Ciò significa che qualsiasi utente, anche senza un account TikTok, può visualizzare i contenuti pubblicati dai minori”, si legge nella nota. Questa impostazione consente inoltre che i contenuti pubblicati da minori “più grandi” (16-17 anni) vengano consigliati ad altri utenti TikTok tramite la sezione “Per te”, e secondo Bruxelles questa esposizione potrebbe comportare contatti indesiderati da parte di potenziali aggressori e il rischio che i contenuti vengano utilizzati per il cyberbullismo. “Questa funzionalità offre potenzialmente agli estranei una finestra sulla vita di un minore. Inoltre, poiché ciò che i minori pubblicano può rimanere online per sempre e seguirli nell’età adulta, questa funzionalità comporta rischi di conseguenze potenzialmente permanenti”, si legge ancora nel comunicato.

Anche quando i minori scelgono di impostare il proprio profilo come privato, prosegue Bruxelles, i loro account possono essere facilmente trovati attraverso gli elenchi di “persone seguite” e “persone che seguono” di altri utenti, e le loro foto del profilo rimangono accessibili a chiunque, compresi gli utenti senza un account TikTok.

“Le impostazioni di TikTok continuano a esporli a rischi, tra cui contatti indesiderati, cyberbullismo o comportamenti predatori”, spiega la Commissione ribadendo che “le impostazioni dell’account sono fondamentali per garantire la sicurezza online dei minori, poiché determinano chi può visualizzare i loro contenuti e chi può contattarli. Ai sensi del Data Security Act (DSA), le piattaforme accessibili ai minori devono garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione dei dati. La Commissione ritiene in via preliminare che le impostazioni dell’account di TikTok non soddisfino tale standard, in quanto espongono eccessivamente gli account e i contenuti dei minori”.

– Foto Pexels –

(ITALPRESS).