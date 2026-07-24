Netanyahu pronto a volare negli Stati Uniti, martedì l’incontro con Trump alla Casa Bianca

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu partirà lunedì prossimo per una visita a Washington, su invito del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo rende noto l’ufficio del premier israeliano. Durante la visita, martedì 28 luglio Netanyahu incontrerà Trump alla Casa Bianca e parteciperà ai funerali del senatore Lindsey Graham. Ai giornalisti non sarà consentito viaggiare a bordo dell’aereo Wing of Zion del primo ministro, aggiunge la nota.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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