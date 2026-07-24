Algeria ancora nella morsa degli incendi, 159 roghi in 24 ore tra foreste, aree boschive e coltivazioni

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Sono 159 gli incendi registrati in Algeria tra foreste, aree boschive, sterpaglie, coltivazioni agricole e palmeti nel periodo compreso tra il 23 e il 24 luglio 2026 alle ore 7:00, secondo quanto riportato sulla pagina ufficiale della Protezione Civile algerina.

Le autorità hanno reso noto che 141 incendi sono stati completamente domati, mentre altri 18 roghi risultano ancora in corso, con operazioni di spegnimento e raffreddamento condotte dalle squadre di intervento in diverse wilaya del Paese. Gli incendi ancora attivi interessano le province di Annaba, Souk Ahras, Skikda, Bouira, El Tarf, Jijel, Costantina, Béjaïa, Saïda, Mila, Médéa e Tizi Ouzou.

– Foto Ipa Agency –

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