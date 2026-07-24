Turista italiana muore in un incidente stradale in Kenya, feriti marito e figlio

NAIROBI (KENYA) (ITALPRESS) – Una turista italiana di 52 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in Kenya lungo la direttrice tra Nairobi e Malindi. A quanto si apprende, si tratta di Sidney Serpretri, originaria di Firenze.

Il sito Malindikenya.net riferisce che la donna viaggiava insieme al marito e al figlio a bordo di un mezzo con autista, anche lui deceduto nell’impatto. Sono invece ricoverati in un ospedale di Mombasa il marito e il figlio, in condizioni che non appaiono gravi.

Il mezzo si stava dirigendo verso Malindi e ha avuto un incidente frontale con un camion, in una dinamica ancora da chiarire. L’ambasciata d’Italia a Nairobi, riferisce ancora il sito, si è immediatamente attivata per prestare assistenza e segue la vicenda.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).