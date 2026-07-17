Cina: rapporto, raggiunti quasi 400 esemplari di elefanti asiatici selvatici

KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La popolazione di elefanti asiatici selvatici in Cina è cresciuta da circa 150 esemplari negli anni Ottanta a quasi 400 oggi, secondo un rapporto pubblicato ieri che attribuisce il risultato a decenni di iniziative per la protezione e la conservazione degli habitat nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan.

Il rapporto, intitolato “Vivere in armonia con la natura: la civiltà ecologica alla base del santuario cinese degli elefanti selvatici”, è stato pubblicato dallo Xinhua Institute, un think tank affiliato all’agenzia di stampa Xinhua.

Gli elefanti asiatici, specie emblematica della foresta pluviale, sono classificati come “a rischio” dall’Unione internazionale per la conservazione della natura e sono sottoposti in Cina a protezione nazionale di prima classe.

Nonostante il loro basso tasso di riproduzione, la popolazione ha continuato a crescere. Secondo il rapporto, i dati del monitoraggio mostrano che, negli ultimi anni, quasi ogni branco di elefanti presente nei principali habitat della prefettura autonoma Dai di Xishuangbanna e della città di Pu’er, nello Yunnan, ha accolto nuovi cuccioli ogni anno.

“Stiamo assistendo a un forte aumento delle nascite tra i branchi di elefanti”, ha dichiarato Wan Yong, direttore dell’Amministrazione provinciale per le foreste e le praterie dello Yunnan, citato nel rapporto.

Wan ha affermato che la popolazione di questa specie dello Yunnan sta entrando in una fase di rapida crescita, nonostante il suo declino a livello globale.

Nel 2021, un branco di elefanti asiatici selvatici in movimento nello Yunnan ha attirato l’attenzione di tutto il mondo dopo aver percorso oltre 1.400 chilometri in 124 giorni, prima di tornare nel proprio habitat tradizionale. Il viaggio, seguito da vicino, ha offerto uno sguardo raro sugli sforzi della Cina per la conservazione della fauna selvatica e sull’evoluzione del rapporto tra uomo e natura.

Lo Yunnan è uno dei luoghi con la maggiore biodiversità della Cina e non solo. Ospita 542 specie di piante selvatiche e 386 specie di animali selvatici terrestri protetti a livello nazionale, pari rispettivamente al 48% e al 56% del totale nazionale.

La storia della conservazione degli elefanti asiatici in Cina non riguarda soltanto il salvataggio di una specie in via di estinzione, ma dimostra anche come l’uomo e la natura possano prosperare insieme, ha affermato Chen Fei, direttore del Centro di ricerca sugli elefanti asiatici dell’Amministrazione nazionale per le foreste e le praterie, citato nel rapporto.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).