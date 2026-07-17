Cina: Xi formula quattro osservazioni su sviluppo e governance dell’IA

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha formulato quattro osservazioni sullo sviluppo e sulla governance dell’intelligenza artificiale (IA), intervenendo alla cerimonia di apertura della Conferenza mondiale sull’IA 2026 e della Riunione di alto livello sulla governance globale dell’IA.

In primo luogo, aderire al principio di apertura e cooperazione vantaggiosa per tutti, promuovendo al contempo uno sviluppo guidato dall’innovazione.

In secondo luogo, rafforzare la consapevolezza dei rischi e garantire che l’IA sia sicura e controllabile.

In terzo luogo, incoraggiare l’inclusività e promuovere l’apprendimento reciproco tra le civiltà.

In quarto luogo, sostenere la solidarietà e migliorare la governance globale.

(ITALPRESS).