TEHERAN (IRAN)(ITALPRESS) – Sette persone sono state uccise in attacchi aerei americani contro ponti nella città costiera di Bandar Khamir, nel sud dell’Iran. Nello stesso tempo, media iraniani hanno riferito di tre forti esplosioni udite a Chabahar, nel sud-est del Paese. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale Irna, citata da al Arabiya, secondo cui le vittime sono state confermate dall’Università di Scienze Mediche di Hormozgan.

In un ulteriore sviluppo, fonti mediatiche iraniane hanno parlato di tre esplosioni nella città portuale di Chabahar, senza fornire al momento dettagli su obiettivi e possibili danni. Gli attacchi si inseriscono nella sesta notte consecutiva di operazioni militari statunitensi contro l’Iran.

La Centcom (il comando centrale americano) ha annunciato di aver completato una nuova ondata di strikes, utilizzando cacciabombardieri, droni e navi da guerra per colpire decine di obiettivi militari iraniani, tra cui siti di sorveglianza costiera, difese aeree, infrastrutture logistiche e capacità navali. Le operazioni, ha precisato la Centcom, sono state ordinate dal presidente Donald Trump con l’obiettivo di “indebolire ulteriormente le capacità militari iraniane” e di rispondere agli attacchi iraniani contro navi mercantili nella regione.

Washington ha inoltre sottolineato che oltre 50mila militari americani sono attualmente dispiegati in Medio Oriente e che le forze Usa restano in “piena prontezza operativa”. Secondo media ufficiali iraniani, le forze Usa hanno colpito almeno cinque ponti nel sud del Paese, l’aeroporto di Iranshahr nel sud-est, uno snodo ferroviario a Bandar Abbas, oltre a siti a Bushehr, Qeshm, Ahvaz e Kermanshah. Sono stati segnalati anche l’attacco a una torre di telecomunicazioni a Bandar Abbas e raid vicino a Sirik. Le autorità iraniane non hanno ancora fornito un bilancio complessivo delle vittime e dei danni provocati dagli attacchi.

GIORDANIA, INTERCETTATI 3 MISSILI IRANIANI, NESSUN DANNO

L’esercito giordano ha annunciato oggi di aver intercettato e abbattuto tre missili iraniani entrati nello spazio aereo del Regno, diretti verso il territorio nazionale. L’operazione non ha provocato vittime né danni materiali.

Lo ha reso noto la Comando Generale delle Forze Armate giordane in un comunicato ufficiale, precisando che l’intercettazione è avvenuta questa mattina secondo le procedure operative e le misure difensive standard per proteggere la sovranità, lo spazio aereo e la sicurezza dei cittadini.

Squadre del Genio Reale sono intervenute sui siti di caduta dei frammenti dei missili, che sono stati messi in sicurezza secondo i protocolli tecnici e di sicurezza. Il esercito ha sottolineato di mantenere il massimo livello di allerta e prontezza per monitorare gli spazi aerei e fronteggiare qualsiasi minaccia, invitando la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle fonti ufficiali e a non diffondere voci infondate.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).