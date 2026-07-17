Libano, il ministro degli esteri tedesco Wadephul: “Valutare una missione Ue per il post-Unifil”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha proposto di avviare una forza con mandato europeo nel Libano meridionale, quando terminerà il mandato della missione di pace delle Nazioni Unite (Unifil), ovvero il 31 dicembre prossimo, per evitare un vuoto di sicurezza. In dichiarazioni alla RedaktionsNetzwerk Deutschland, il capo della diplomazia tedesca ha affermato:
“Dovremmo valutare in seno all’Ue se un mandato europeo, successivo alla missione UNIFIL, possa garantire che non si crei un vuoto di sicurezza”. Wadephul ha poi affermato che il Libano, con un governo in fase di stabilizzazione, rappresenta “uno degli sviluppi più promettenti nella regione al momento”.
Una forza con mandato Ue potrebbe “creare le condizioni per il ritiro dell’esercito israeliano senza che Hezbollah ritorni con il suo terrore”, aggiunge il ministro. Nelle settimane scorse, Italia e Francia hanno ipotizzato l’avvio di una missione in Libano per rimpiazzare la fine della missione Unifil.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).