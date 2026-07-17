Libia, il vice ministro della Difesa vede il capo dell’intelligence egiziana: focus sulla stabilità

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il vice ministro della Difesa libico, generale Abdessalam Al-Zoubi, ha incontrato a El Alamein, in Egitto, il capo dell’intelligence egiziana, generale Hassan Rashad, per discutere gli sviluppi in Libia e rafforzare il coordinamento bilaterale a sostegno della stabilità.

E secondo quanto riportato dal Governo di Unità Nazionale libico in un comunicato, il colloquio si è concentrato sul sostegno all’unificazione delle istituzioni nazionali, sulla cooperazione in materia di sicurezza e difesa e sulla preparazione delle condizioni per il progresso del processo politico.

I due hanno inoltre discusso le modalità per intensificare il coordinamento sulle sfide alla sicurezza regionale e hanno sottolineato l’importanza di continuare il lavoro congiunto per rafforzare la stabilità nella regione e preservare gli interessi reciproci. L’incontro ha confermato la profondità dei legami tra Libia ed Egitto e l’importanza di mantenere canali di comunicazione aperti tra le loro istituzioni.

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