La Francia ribadisce la posizione a favore della sovranità del Marocco sul suo Sahara

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Primo Ministro francese, Sébastien Lecornu, ha ribadito a Rabat la posizione “intangibile” della Francia a favore della sovranità del Marocco sul suo Sahara. Lo riporta l’agenzia di stampa Map.

“Questa posizione, lo ripeto qui, è intangibile. Non varierà e, come sapete, ne traiamo tutte le conseguenze”, ha dichiarato Lecornu durante il punto stampa congiunto al termine della 15esima Riunione di Alto Livello (RHN) Marocco-Francia, copresieduta con il Capo del governo marocchino Aziz Akhannouch.

Il Premier francese ha inoltre sottolineato che “la Francia sta al fianco del Marocco, con lealtà e fedeltà”, evidenziando la “chiarezza” della posizione espressa dal Presidente Emmanuel Macron nel messaggio inviato a Sua Maestà il Re Mohammed VI in occasione della Festa del Trono il 30 luglio 2024.

In quel messaggio, Macron aveva affermato ufficialmente che il presente e il futuro del Sahara si iscrivono nel quadro della sovranità marocchina. La 15esima sessione della Riunione di Alto Livello si è svolta in consacrazione del Partenariato d’eccezione rafforzato tra Marocco e Francia, sotto la guida dei due Capi di Stato, Re Mohammed VI e Presidente Emmanuel Macron.

– Foto Ipa Agency –

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