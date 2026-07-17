Ucraina, 2 morti e 8 feriti in un attacco missilistico russo a Odessa

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – La Russia ha lanciato un attacco missilistico su Odessa, uccidendo due persone e ferendone almeno altre otto. Secondo Serhii Krasylenko, vice capo dell’amministrazione militare della città di Odessa, l’attacco ha danneggiato edifici residenziali, un istituto religioso, una scuola materna, automobili e altre infrastrutture civili in tutta la città.

Secondo quanto dichiarato dal governatore dell’oblast di Odessa, Oleh Kiper, sul posto sono intervenuti i soccorritori, le squadre comunali e un quartier generale operativo, mentre proseguivano le operazioni di soccorso e recupero. L’attacco è avvenuto a un giorno dopo un altro attacco missilistico russo su Odessa, che aveva colpito un condominio di più piani, uccidendo tre persone e ferendone altre sei.

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