Ucraina, 2 morti e 8 feriti in un attacco missilistico russo a Odessa

IPA86471840 - A car destroyed in a Russian drone attack stands near damaged garages, Odesa, Ukraine, on July 6, 2026. Russian forces attacked the city with attack drones. Residential buildings were damaged in the city’s Kyivskyi district, while a garage cooperative was hit in the Khadzhybeiskyi district. At least one person was injured (Photo by Nina Liashonok/Ukrinform) (Photo by Ukrinform/Ukrinform/Sipa USA)

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – La Russia ha lanciato un attacco missilistico su Odessa, uccidendo due persone e ferendone almeno altre otto. Secondo Serhii Krasylenko, vice capo dell’amministrazione militare della città di Odessa, l’attacco ha danneggiato edifici residenziali, un istituto religioso, una scuola materna, automobili e altre infrastrutture civili in tutta la città.

Secondo quanto dichiarato dal governatore dell’oblast di Odessa, Oleh Kiper, sul posto sono intervenuti i soccorritori, le squadre comunali e un quartier generale operativo, mentre proseguivano le operazioni di soccorso e recupero. L’attacco è avvenuto a un giorno dopo un altro attacco missilistico russo su Odessa, che aveva colpito un condominio di più piani, uccidendo tre persone e ferendone altre sei.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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