Venezuela, il bilancio delle vittime del terremoto sale a 4.930. I feriti sono 16.740

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il nord del Venezuela tre settimane fa è salito a 4.930, dopo la segnalazione di 101 nuovi decessi da parte del presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez. I feriti sono 16.740, gli sfollati 17.907. Le autorità hanno assistito 128.324 famiglie, mentre ancora 21.210 persone si trovano in 107 campi temporanei allestiti per l’emergenza.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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