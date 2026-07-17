Venezuela, il bilancio delle vittime del terremoto sale a 4.930. I feriti sono 16.740

IPA86037502 - (260625) -- CARACAS, June 25, 2026 Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM) -- Rescuers work at the ruins of a building in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. At least 32 people were killed and more than 700 injured after two powerful earthquakes jolted Venezuela late Wednesday, the country's acting President Delcy Rodriguez said in an official update early Thursday. (Photo by Marcos Salgado/Xinhua/ABACAPRESS.COM

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il nord del Venezuela tre settimane fa è salito a 4.930, dopo la segnalazione di 101 nuovi decessi da parte del presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez. I feriti sono 16.740, gli sfollati 17.907. Le autorità hanno assistito 128.324 famiglie, mentre ancora 21.210 persone si trovano in 107 campi temporanei allestiti per l’emergenza.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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