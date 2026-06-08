HENGSHUI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Uno spettacolo di tamburi viene messo in scena nel sito turistico di Erdaojie lungo il Gran Canale nella contea di Gucheng, città di Hengshui, nella provincia settentrionale cinese dell’Hebei, il 5 giugno 2026.

Collegando la capitale cinese Pechino e Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il Gran Canale, inserito nel 2014 nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO, è il corso d’acqua artificiale più lungo del mondo. Con una lunghezza di circa 75,1 chilometri, il tratto di Gucheng del Gran Canale ha nutrito per secoli le terre lungo le sue rive e ha dato origine a molteplici patrimoni culturali immateriali di livello provinciale. Negli ultimi anni, la contea di Gucheng ha rafforzato la tutela ambientale e lo sviluppo del turismo culturale lungo il Gran Canale, trasformandone le rive in un corridoio ecologico ricco di cultura.

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