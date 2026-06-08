TAIPEI (XINHUA/ITALPRESS) – Due giovani panda rossi dello zoo di Shanghai entreranno a far parte della famiglia di animali dello zoo di Taipei, dopo aver completato un mese di quarantena, in seguito al loro arrivo a Taipei nel fine settimana.

I due animali, un maschio di tre anni e una femmina di due, godono di buona salute da quando sono arrivati allo zoo all’alba di sabato, secondo lo zoo di Taipei.

I visitatori potranno vedere i due nuovi arrivati nell’area espositiva dopo che si saranno acclimatati al nuovo ambiente.

Secondo lo zoo di Taipei, la coppia di panda rossi dovrebbe contribuire a preservare la diversità genetica della famiglia di questa specie già presente nello zoo.

I due panda rossi sono stati donati allo zoo di Taipei dallo zoo di Shanghai nell’ambito degli accordi raggiunti in occasione del Forum Shanghai-Taipei 2024 sullo scambio e la conservazione dei panda rossi.

Dal 2010, i due zoo hanno svolto diverse attività di scambio riguardanti la cura e la gestione degli animali, le cure veterinarie e la ricerca scientifica.

Hanno inoltre pianificato altri scambi di animali caratteristici per ottimizzare la diversità genetica delle loro popolazioni.

(ITALPRESS).