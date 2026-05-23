Malta, Metsola agli elettori: “Ogni voto decide il futuro del Paese”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha invitato gli elettori a recarsi numerosi alle urne in vista delle prossime elezioni, intervenendo durante un evento del Partito Nazionalista a Swieqi e sottolineando che ogni voto contribuirà a definire il futuro di Malta.

Rivolgendosi ai sostenitori, Metsola ha ringraziato il leader del PN Alex Borg per aver rilanciato l’entusiasmo all’interno del partito e tra i suoi simpatizzanti. Ha affermato che la scelta che attende gli elettori il 30 maggio determinerà la direzione del Paese per i prossimi cinque anni e oltre.

Illustrando alcune delle principali proposte del Partito Nazionalista, Metsola ha indicato possibili soluzioni ad alcune delle sfide più urgenti di Malta, tra cui le interruzioni di corrente estive, il traffico congestionato e le preoccupazioni legate alla sicurezza pubblica.

“Malta ha bisogno di parchi pieni di alberi, non di ghiaia e cemento”, ha dichiarato, suscitando gli applausi dei presenti. Metsola ha respinto l’idea che un cambiamento concreto sia irraggiungibile, insistendo sul fatto che esistono soluzioni pratiche e realizzabili.

Ha inoltre invocato una cultura politica più unita, affermando che la politica non dovrebbe essere vista come una contrapposizione tra “noi e loro”, ma come uno sforzo collettivo per costruire il futuro del Paese.

Con il voto anticipato previsto da sabato, Metsola ha ricordato agli elettori che le loro scelte influenzano direttamente la vita quotidiana.

Infine, ha esortato i presenti a incoraggiare amici e familiari a compiere il proprio dovere civico e a contribuire a decidere il futuro della nazione.

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(ITALPRESS).